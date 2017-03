Bancada federal do Acre continua totalmente indecisa com o fim do foro privilegiado

Da redação ac24horas - 13/03/2017 07:30:42

Todos os oito parlamentares federais do Acre estão indecisos quanto a aceitar ou não o foro privilegiado para políticos e autoridades. Os dados do Mapa do Fim do Foro Privilegiado, uma ferramenta criada por voluntários do movimento Vem Pra Rua para mobilizar a sociedade civil visando à aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 10/2013, deixando clara a posição dos congressistas sobre o assunto.

Os portais da mobilização mantém o nome e os endereços para contato com esses parlamentares. Os indecisos são maioria no Congresso mas uma boa parte já anunciou que irá votar contra a PEC e pela manutenção do foro privilegiado.

O Mapa classificou como a favor os parlamentares que fizerem declarações públicas de apoio ao Fim do Foro Privilegiado ( em favor da PEC 10/2013) e que atuam de maneira a colaborar com a rápida tramitação do projeto.

No grupo dos indecisos, no qual estão os oito deputados e três senadores acreanos, foram classificados todos os parlamentares que não se manifestarem sobre o assunto ou aqueles que, no entendimento dos organizadores, não se posicionarem de maneira clara sobre o Fim do Foro Privilegiado. “ Estes são os que mais precisam ser cobrados, pois é inaceitável que até hoje um parlamentar não tenha se pronunciado sobre um projeto de tamanha importância para o Brasil”, diz o Vem Pra Rua. Já os parlamentares que se declararem contra ou atuarem de forma legislativa contra os interesses do Fim do Foro Privilegiado propondo leis ou modificações que diminuam a sua eficácia, são classificados como contra.