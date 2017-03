Altético Acreano vence Alto Acre e lidera estadual 2017 isolado

Jairo Barbosa - 13/03/2017 07:43:28

O Atlético manteve 100% de aproveitamento no campeonato estadual ao vencer por 3x 1 0 Alto Acre na noite de domingo (12), no estádio Florestão, em Rio Branco.

Luis Henrique, Polaco e Antônio Marcos anotaram os gols do Galo, com Vaca descontado para o time da fronteira.

O triunfo empurrou o Alvi Celeste para os 9 pontos em três jogos, deixando a equipe de Álvaro Miguéis na liderança isolado do estadual.

Agora o Atlético volta suas atenções para a Copa Verde, onde tem um compromisso difícil diante do Remo no dia 16, no Mangueirão, em Belém do Pará.

Galvez também venceu

Outra equipe do Acre na Copa Verde, o Galvez também venceu na rodada de ontem. O “Imperador” bateu o Andira por 3 x 1, chegando aos 6 pontos e se firmando na 4ª colocação.

O Andirá continua sem vencer nenhum jogo e está na lanterna da competição.

Renato, Ciel e Ferrari foram os autores dos gols do Galvez. João Paulo,que também é presidente do Morcego, descontou.

O Galvez entra em campo na próxima sexta feira, (17), para encarar o Paisandú, no estádio da Curuzú, em Belém(PA) pela partida de volta da Copa Verde.