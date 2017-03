Acre tem a 2ª menor taxa de mortalidade materna do Brasil

Da redação ac24horas - 13/03/2017 06:28:29

Um relatório divulgado recentemente pelo Banco Mundial mostra que o Acre tem a segunda menor taxa de mortalidade materna do País, com 41,4 mortes por 100.000 habitantes. Perde para Santa Catarina, apenas, Estado sulista onde morrem 36,9 mulheres/100.000/h durante ou depois do parto. Amazonas e vários Estados do Nordeste estão entre os de maior taxa de mortalidade materna. O relatório é em inglês.

De acordo com outros levantamentos, o Acre vem desde 2010 reduzindo drasticamente a mortalidade materna. Planejamento familiar, atendimento pré-natal qualificado e atenção adequada durante o trabalho de parto e no período pós-parto foram algumas das medidas que ajudaram a reverter o quadro de mortalidade mulheres parturientes no Estado.

Mas nem tudo são flores. Acre está localizado na região norte, onde o índice de feminicídio alcançou escalas assustadoras: passou de 3,5 para 6,1 assassinatos a cada 100 mil mulheres. No Nordeste, saiu de 3,2 para 5,6 assassinatos, enquanto a média nacional de 2013 era de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres. A região mais violenta para a população feminina continua sendo o Centro-Oeste (7,0).

O levantamento, publicado como parte das reflexões alusivas ao Mês das Mulheres, alertou para a marginalização persistente de mulheres afrodescendentes e indígenas no país.