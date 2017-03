Acidente envolvendo caminhonete e motocicleta termina com um morto e outro gravemente ferido na capital

Em um acidente ocorrido no final da tarde desta segunda-feira (13), envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta, um homem morreu e outro ficou ferido na Rua Floriano Peixoto, região central de Rio Branco. Os nomes não foram divulgados pela polícia.

De acordo com as primeiras informações coletadas pela polícia, o condutor da caminhonete teria perdido o controle do veículo e colidido violentamente contra o motociclista. Em seguida, a caminhonete despencou em um barranco.

O homem que estava no veículo ficou preso as ferragens sendo necessário acionar uma equipe do corpo de bombeiros para o resgate. Em seguida a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro, através de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O motociclista teve múltiplas fraturas pelo corpo e morreu antes mesmo de receber atendimento dos paramédicos.

Guarnições do policiamento de trânsito estiveram presentes para a coleta de informações e ainda manter o fluxo de veículos. A perícia também esteve no local e deverá apurar as reais causas do acidente