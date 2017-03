Previsão é de chuvas fortes e chegada de frente fria nesta 2ª

Da redação ac24horas 12/03/2017 09:33:28

A circulação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera e o ar quente e úmido que predomina no Norte do país, vão formar grandes instabilidades sobre o Acre e outros Estados da região Norte neste domingo, 12, como Pará, Amazonas, Rondônia. A previsão dos portais especializados em meteorologia é que o fenômeno se repita pelos próximos dias.

Apesar do tempo fechado na manhã deste domingo em Rio Branco, são esperados grandes acumulados de chuva mais no Amazonas e no Pará, enquanto a partir de segunda-feira as áreas de instabilidade se espalham e a chuva será generalizada também sobre Rondônia e Acre. A próxima semana será marcada por muita chuva nestas áreas, com grandes acumulados principalmente no sul e oeste do Pará e no sul e região central do Amazonas.

Já o portal O Tempo Aqui, de Rio Branco, prevê que a chegada de uma frente frita nesta segunda-feira, 13, ao Acre. “Os rios devem continuar subindo e na capital o Rio Acre pode alcançar a cota de alerta”, prevê Davi Friale, coordenador do portal O Tempo Aqui.