Emylson Farias em inauguração de praça, a estratégia midiática de Sebastião Viana para seu candidato a governador

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 12/03/2017 07:55:44

Neste sábado, 11, a pedido de Sebastião Viana, Emylson Farias esteve na inauguração de três praças da Cidade Povo. E o que tem a ver o secretário de Segurança Pública com praças?, alguém pode perguntar. Pelo menos do ponto de vista do ofício, nada!

Mas para Sebastião Viana, sim, tem a ver. Não por causa de praças, campinhos de futebol, quadras. Para o chefe do Palácio, Emylson Farias, seu candidato a governador, precisa ir além dos holofotes de um secretário de Segurança Pública, pasta que carrega o peso de índices alarmantes de mais de uma centena de homicídios nos primeiros meses de 2017.

O projeto embrionário de candidatura de Viana admite Daniel Zen como segunda possibilidade, sentado no banco de reservas. Era outro que estava presente ao ato na Cidade Povo. O petista Zen aparece na fotografia de capa da Agência de Notícias do Acre de frente para Emylson após descerramento da placa da obra pelo governador.

Os aplausos de Emylson e Zen são para investimentos de R$ 1,5 milhão em três praças com quadras, academia ao ar livre, bancos, calçadas e playgrounds.