Com Marcus Viana, prefeitura inicia pelo Barro Alto atendimento de saúde nas comunidades ao longo do Riozinho

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 12/03/2017 08:46:31

Seu Francisco Alves dos Santos, de 65 anos, saiu cedo de casa para ser atendido pela equipe do Saúde na Comunidade neste sábado, 11, no Barro Alto, às margens do Riozinho do Rola, em Rio Branco. Após​ uma rápida atualização cadastral no cartão do SUS, o idoso se dirigiu ao dentista, recebeu uma sacolinha com medicamentos e orientações em saúde e retornou para sua casa no ramal da Água Preta. “Facilita muito a vida da gente, isso aqui”, diz.

Seu Francisco é apenas um dos milhares de atendidos por uma equipe composta de médicos, enfermeiros, técnicos e assistentes, que iniciou neste sábado, 11, pela região do Barro Alto, mais uma edição do atendimento em saúde ao longo do Riozinho Rola.

O primeiro dia de atendimento contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, que acompanhado de assessores e parlamentares de sua base na Câmara viajou de barco pelo Riozinho até o local.

Quando iniciou em 2005, o serviço de saúde nas comunidades rurais eram realizados por uma equipe reduzida de cinco pessoas: um médico, dois enfermeiros, um técnico e um assistente. Hoje, o trabalho conta com uma equipe de 50 profissionais.

Serão 30 dias de atendimento a 48 comunidades localizadas às margens do Riozinho do Rola, do Barro Alto até a última comunidade, a do Macapá. A estimativa é de atender a uma população de 10 mil pessoas. 35 mil diferentes procedimentos.

A comunidade tem acesso a serviços de farmácia, médico, odontológico, enfermagem, exames, vacinas e acolhimento, que é o lugar onde tudo inicia. Após uma triagem, o paciente é encaminhado a um profissional.

Juliana levou a filha Emily, de 1 ano e três meses, para ser examinada. Para ela, que pouco vai à cidade, o trabalho itinerante facilita a vida de quem mora na zona rural. “É muito importante receber o pessoal da saúde aqui com a gente, principalmente para quem não pode estar indo na rua.”

A estrutura

Os 11 pontos de atendimento que receberão as equipes de saúde durante um mês foram todos mapeadas previamente a partir de um planejamento que tem a participação da própria comunidade. São escolhidas as sedes de cada região que oferecem condições de logística e facilidade de acesso.

Farmácia, encaminhamento e dentistas

Depois de submetido ao procedimento, o paciente recebe uma sacolinha com medicamentos na farmácia. “Aqui nós temos 204 itens de medicamentos, todos existentes numa unidade de saúde. Há inclusive remédios de urgência e emergência também”, informa a enfermeira sanitarista Rozangela Farias, coordenadora do atendimento.

Marcus Alexandre: “Levar a prefeitura onde as pessoas estão”

Marcus Alexandre lembrou que dependendo do diagnóstico o paciente é previamente agendado e encaminhado a uma unidade de saúde na cidade.

“O objetivo é levar a prefeitura para onde estão as pessoas. A zona rural tem essa dificuldade de acesso principalmente no inverno e aí a gente usa os rios. Mas o mais importante é que esses serviços cheguem à zona rural e tenham continuidade a partir de um diagnóstico médico e o paciente seja encaminhado a área urbana.”

A própria prefeitura se encarrega de acompanhar o paciente do começo ao fim do atendimento. “A gente disponibiliza veículo, busca e deixa a pessoa em casa”, informou o secretário de Saúde do Município, Oteniel Almeida.

