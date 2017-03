Sem prestar contas, prefeituras do Acre podem ficar sem FPM

Da redação ac24horas - 11/03/2017 22:06:40

Todos os 22 municípios do Acre podem sofrer com a retenção do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) porque não cumprirem o prazo para alimentação e homologação de gastos com saúde no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (Siops). O prazo foi finalizado no dia 2 de março. Para os Municípios que não homologaram o 6º bimestre do exercício financeiro da saúde de 2016, a suspensão já acontece no primeiro repasse do mês de março, que ocorreu nesta sexta-feira, 10.

“Na hipótese de suspensão decorrente da ausência de informações homologadas no Siops, o Ente deverá transmitir e homologar os dados do 6º bimestre do exercício financeiro de 2016 no sistema o mais breve possível. O desbloqueio dos valores suspensos somente ocorre no prazo de até 72 horas, até atualização do sistema e envio de dados ao Banco do Brasil”, alerta a Confederação Nacional dos Municípios.