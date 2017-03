Secretário de Administração de Cruzeiro do Sul manda afixar aviso de que não há vagas de emprego

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 11/03/2017 21:53:27 Corresponde no Vale do Juruá

A crise gerada pela administração petista da presidente cassada Dilma Rousseff obrigou o secretário de Gestão e Administração de Cruzeiro do Sul, Manfrine Pinheiro da Costa, a providenciar cartazes com a informação de que não há vagas disponíveis para quem deseja trabalhar na prefeitura.

Afixado nas paredes da sede do Poder Executivo, o aviso, claro, tem uma única razão de ser: muitos têm procurado trabalho na prefeitura. E antes mesmo que seu apelo chegue ao prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB), o informe precisa ter poder de dissuasão.

Como não conseguiu emplacar a criação de 611 novos cargos comissionados no município, Ilderlei parece querer se resguardar do contato com os “pedintes”.

No final do ano passado, o ac24horas obteve a informação do presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Assem Cameli, que só no comércio cruzeirense foram demitidos 20% dos trabalhadores.

A reportagem tentou sem sucesso, neste sábado, 11, contato com o secretário de Gestão e Administração de Cruzeiro do Sul.