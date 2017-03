Rio Branco entre as 100 maiores do Brasil em vários indicadores

Da redação ac24horas - 11/03/2017 22:00:28

Rio Branco está entre as 100 maiores cidades do Brasil, conforme estudos da Macroplan, empresa de consultoria, publicados na mais recente edição da revista Exame, especializada em negócios, econômia, tecnologia e carreira.

A consultoria analisou os municípios com mais de 266 mil habitantes em 16 indicadores divididos em quatro áreas distintas: saúde, educação e cultura, segurança e saneamento e sustentabilidade. Os pesos dos indicadores e das áreas que compõem o índice foram divididos da seguinte forma: 35,3% para educação e cultura; 35,3% para saúde; 20,6% para infraestrutura e sustentabilidade e 8,8% para segurança.

De acordo com o levantamento da Macroplan, Rio Branco ficou 78º lugar entre as 100 cidades mais populosas do Brasil que representam 39% da população brasileira, produzem 50% do PIB e respondem por 54% dos empregos formais do país.