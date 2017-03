PM do Acre alerta: ladrões estão levando até calçados usados

Da redação ac24horas - 11/03/2017 22:03:34

A polícia tem alertado a população para tomar cuidado com os ladrões, os quais, segundo se pode comprovar pelas apreensões, estão levando de tudo das casas. Na madrugada deste sábado 11 , a PM prendeu um rapaz no bairro Mascarenhas de Moraes, em Rio Branco, com toda sorte de objetos que ele pode carregar de dentro de uma residência: liquidificador, pen drive, sapatos femininos e masculinos de uso da família e um óculos de sol. Ele estava tentando sair pelo telhado quando a patrulha chegou. Júlio, como foi identificado o ladrão, já tinha passagem pela polícia e foi levado, junto com os objetos que havia levado da casa, para a Delegacia de Flagrantes.