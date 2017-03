Policia Militar comemora trégua em assassinatos, mas Rio Branco volta a viver noite sangrenta

Da redação ac24horas - 11/03/2017 09:20:57

A Polícia Militar do Acre destacou na tarde desta sexta-feira, 10, o “fenômeno” da ausência de homicídios na capital acreana. “Rio Branco está há quatro dias seguidos sem registrar nenhum homicídio. Agradecemos a cada policial que se dedica dia e noite a combater o crime”, disse o comando da PM em nota pública.

A comemoração se justifica: desde o começo do ano até agora já foram mais de 100 homicídios em Rio Branco. Todos os dias de 2017, até então, pessoas haviam sido diariamente mortas por arma de fogo ou branca –mas tudo não passou de uma breve trégua, pois no começo da noite, logo depois de a PM ter publicado a nota no Facebook, três homicídios foram registrados nos bairros Benfica, Taquari e Alto Alegre. E a noite estava apenas começando.