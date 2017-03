Exposição critica falta de espaços para artes plásticas no Acre

Da redação ac24horas - 11/03/2017 09:25:40

A vernissage”Resistência”, aberta na noite desta sexta-feira, 10, no Sesc/Centro, reúne 35 artistas plásticos de Rio Branco com obras que, segundo a curadora do evento, Rosilene Nobre, discute a relação entre a importância de exposições de arte e a ausência de espaços públicos para esse fim. Um exemplo, citado por um artista da mostra, é o abandono do projeto da Pinacoteca Acreana, e a decadência da Usina de Arte João Donato.

“Desvalorização é o que vivenciamos. Alguns resistem: é inaceitável o silêncio”, diz a curadoria. A exposição vai até o próximo dia 30 de março, aberta o dia inteiro.