Estudante que fumava maconha no Lago das Capivaras da Ufac reclama de abordagem policial

Da redação ac24horas - 11/03/2017 08:11:35

Um estudante do curso de História da Universidade Federal do Acre (Ufac) fez uma postagem atípica no grupo dos estudantes, no facebook. Ele reclamou da abordagem de uma abordagem feita por policiais militares a jovens que consumiam cigarros de maconha à margem do Lago das Capivaras.

A abordagem, que teria ocorrido no campus da universidade, em Rio Branco, gerou polêmica na rede social, isso porque muitos estudantes se mostraram contra os questionamentos feitos pelo acadêmico que disse. Na postagem, ela pergunta: “Aliás, estamos na universidade ou dentro de um presídio?”.

Não satisfeito com a primeira indagação, e com a reflexição acerca do assunto, o jovem continua polemizando, tentando comprovar que o papel da polícia deveria ser outro, alheio às abordagens dos usuários de “baseado”.

“Acho desnecessário atormentar quem ta fumando seu baseado na paz de JAH e ainda mais tirar a paz das próprias capivaras de boas (…) Perseguir e prender maconheiro é fácil, quero ver ir atrás de prender político corrupto. É pra poupar horas de trabalho e energia ou só falta de capacidade profissional mesmo?”, finaliza.

Sem perder tempo, uma colega do estudante comenta: “Engraçado que o cara que fuma maconha quer respeito, mas ele não respeita a opinião daqueles que não gostam!”, e um outro sai em defesa do acadêmico supostamente usuário de maconha: “Vamos pedir piedade, senhor piedade para essa gente careta e covarde”, fazendo referência à música do cantor Cazuza.

Sobre o assunto, a Universidade Federal do Acre não se manifestou ainda. No site da entidade, nenhuma postagem trata sobre o assunto. Também no grupo dos acadêmicos, onde alguns professores participam, não há nenhuma posição da reitoria da instituição de ensino superior.