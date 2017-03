Seu Wildy Viana, pai de Jorge e Sebastião, segue entubado na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco

João Renato Jácome - 10/03/2017 09:08:50

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) desde a última quarta-feira, dia 08, o pai do governador Sebastião Viana e do senador Jorge Viana, Wildy Viana das Neves, de 87 anos, está entubado e ainda não há previsão para alta médica.

O radiotelegrafista apresentou uma crise respiratória e precisou ser socorrido por paramédicos ainda em casa. Como contou ac24horas, Wildy chegou ao Huerb com a frequência cardíaca alta, cansaço e tosse. O diagnóstico dados pelos médicos foi o de doença pulmonar obstrutiva crônica.

Em dezembro passado, Wildy Neves também foi internado, coincidentemente, numa quarta-feira, e permaneceu na UTI do hospital de urgências por três dias. Na época, a falta de ar reclamada pelo ex-deputado federal indicou o princípio de uma pneumonia.