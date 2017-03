Tribo do Jordão é tema de exposição fotográfica no Ceará

Os kaxinawá são o tema da exposição fotográfica “Sonho pela cura”, de Camilla Coutinho Silva, instalada na galeria do Sesc de Juazeiro do Norte, no Ceará. As imagens retratam o povo indígena do Acre e ficam expostas até 18 de março.

A mostra é uma extensão da obra “Una Isi Kayawa – Livro da Cura”, compilado pelo pajé Agostinho Manduca Mateus Ïka Muru. O livro reúne ensinamentos sobre plantas e sobre práticas medicinais do povo que vive na região do rio Jordão.