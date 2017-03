Três homens são executados a tiros em vários pontos de Rio Branco na noite desta sexta-feira, 10

Da redação ac24horas - 10/03/2017 21:11:56

Após quatro dias de aparente calmaria sem registros de mortes violentas em Rio Branco, a noite desta sexta-feira (10) iniciou com três homicídios. Um deles ocorreu na Vila Benfica, outro no bairro Alto Alegre e o último no bairro Taquari, no segundo distrito da capital. As vítimas foram mortas a tiros.

No primeiro caso, o fato aconteceu na Rua da Amizade. A vítima, Adriano Santos, de 33 anos, foi surpreendido por homens armados em um veículo de cor preta que efetuaram mais de 10 disparos. Mesmo ferido, Adriano conseguiu andar alguns metros e pediu ajuda a populares que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o homem acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

Na parte alta da cidade, policiais foram acionados para atender a mais um crime de homicídio. O fato aconteceu na Rua Juarez Távora, no bairro Alto Alegre, Rossan Lima Freitas foi alvejado a tiros e morreu antes mesmo de receber o socorro médico. Populares informaram terem ouvido pelo menos seis disparos vindos da rua e em seguida encontraram o jovem ferido.

Não demorou muito e mais uma vez o Centro Integrado em Operações (CIOSP) recebeu mais um chamado de tentativa de homicídio na Rua Baguari, bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Quando a polícia chegou ao local, os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já haviam diagnosticado a morte do jovem Antônio Marcos Pereira Veras, de 23 anos. Pelo que foi contado pelos moradores, os suspeitos estavam em uma motocicleta e dispararam cerca de cinco tiross.

Nos três casos até o final desta matéria, nenhum dos responsáveis pelos crimes haviam sido presos. Os casos, após registrados pela Polícia Militar, devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).