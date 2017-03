Rio Branco diz que cronistas vetaram transmissão de jogo pelo Facebook, mas Sinjac rechaça

Da redação ac24horas - 10/03/2017 15:37:53

O Rio Branco Football Club emitiu nota oficial sobre a polêmica envolvendo a transmissão do jogo contra o Placido de Castro pela 3ª rodada do Campeonato Acreano. A partida seria transmitida pelo Facebook mas, segundo a nota, a Associação dos Cronistas Esportivos do Acre (ACEA) não teria autorizado o Departamento de Comunicação e Marketing do clube de trabalhar nas dependências dos estádios do estado “devido à falta de credenciamento e diploma de jornalismo” dos funcionários contratados pelo Estrelão.

A restrição ocorreu pouco antes do apito inicial. O Sindicato dos Jornalista contestou com veemência, o teor das informações veiculadas pelo clube. “Será que teremos que entrar com uma ação contra o clube e contra o rapaz que se apresenta como assessor da entidade por faltar com a verdade? Primeiro que ninguém foi proibido de transmitir, já começa por ai”, contrapôs o presidente do Sinjac, Victor Farias, o Vitor Bombozão.

“Sejam honestos! O que ficou pautado e decidido, foi que não jornalistas não tem porque estarem no setor da comunicação se não pertencem a mesma. Se são da assessoria do clube, existe a cabine/camarote do clube. Outro ponto foi que não tem justificativa de a assessoria do Rio Branco realizar cobertura dos outros jogos. Como sócio do Rio Branco e detentor de ações, vou exigir uma nota de retratação pela inverdade cometida pelo assessor. As medidas necessárias serão tomada entre sindicato e associação. Se a intenção é realizar uma discussão pública, vamos encerrar na justiça”, completou Bombozão.

A situação, em primeira análise, repete o que aconteceu no clássico Atletiba, que seria transmitido pelo YouTube mas a partida foi vetada pela Federação de Futebol do Estado do Paraná. O Rio Branco já havia transmitido dois jogos pelo Campeonato Acreano, contra o Andirá e o Humaitá. Cada transmissão alcançou mais de 2 mil acessos, segundo informações da crônica esportiva.

Veja a nota do Estrelão:

Lamentavelmente recebemos um comunicado, a alguns instantes, da Associação dos Cronistas Esportivos do Acre (ACEA), que decidiu, em reunião extraordinária na tarde de hoje (9 de março) pela proibição de nosso Departamento de Comunicação e Marketing nas dependências dos estádios do Acre em caráter de trabalho devido à falta de credenciamento e diploma de jornalismo por parte de nossos funcionários.

Portanto, infelizmente, não transmitiremos na noite de hoje a partida entre Rio Branco x Plácido de Castro pela Rio Branco TV aos nossos torcedores de todo o Brasil.