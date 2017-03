Repartições públicas ficam fechadas nesta sexta-feira, dia 10

João Renato Jácome - 10/03/2017 09:19:50

A sexta-feira, 10, não será de expediente nas repartições públicas estaduais do Acre, nem da Capital Rio Branco. O feriado do Dia da Mulher, comemorado no dia 08, teve a folga transferida para sexta, data em que os órgãos públicos não funcionarão com atendimento ao público.

A folga está prevista na Lei n° 2.126/2009, criada na gestão do ex-governador Binho Marques. A atividade altera toda a estrutura pública do estado.

Segundo o Governo do Acre, os serviços essenciais, como as unidades de saúde de urgência e emergência (Upas e Pronto-Socorro), delegacias de polícia e o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp) seguem funcionando normalmente.

As instituições financeiras também estão com o expediente suspenso na sexta-feira, 10. Os terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos) continuam funcionando.