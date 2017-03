Professores acreanos não se interessam por programa de capacitação da Câmara

Apenas cinco professores se inscreveram no programa Missão Pedagógica no Parlamento, ação da Câmara dos Deputados que pretende capacitar professores das escolas públicas para trabalhar, com os estudantes, temas relacionados à democracia, cidadania, política e ao Poder Legislativo. Foram aprovados na primeira lista: Adima Jafuri Maia, Marines Saboia Dantas, Evinaldo Barbosa de Paulo, Valderina Crisóstomo Monteiro, Rosimar Alves Crispim, Ana Lucia de Luca Bertoncini, Iracema Dias Alvares, número insuficiente para inclusão do Acre no programa. Apenas 16 Estados alcançaram o número necessário.

A Missão Pedagógica no Parlamento é uma iniciativa da Câmara dos Deputados que visa formar professores comprometidos com a disseminação de práticas educativas para o fortalecimento da democracia, privilegiando a escola como espaço para o aprendizado e a vivência de valores democráticos e de participação cidadã.