Policia Civil cumpre mandado e prende quatro em Rio Branco

Assessoria - 10/03/2017 07:50:32

Policiais civis do Núcleo Especial de Capturas (Necap) prenderam na tarde desta quinta-feira, 09, Joclecio monteiro dos santos, 22 anos, sentença definitiva pelo crime contra o sistema nacional de armas, (porte ilegal de arma de fogo), Roberto Freitas Fontes, 34, quebra de beneficio, sentenciado por roubo, Jason Oliveira dos Santos, 26, por te ilegal de arma de fogo e quebra de benefício, e Marissandra da Silva Barros, 25, sentenciada por roubo.

“A policia intensificou suas ações relacionadas a investigação e de posse dos mandados judiciais montamos as equipes do núcleo e conseguimos prender e tirar de circulação essas pessoas que estavam em débito com a justiça”, esclareceu delegado coordenador da 3ª Regional, Karlesso Nespoli.

De acordo com a autoridade policial, os acusados irão ser encaminhados ao presídio local e colocados a disposição do poder judiciário.