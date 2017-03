Plácido de Castro abre 3 a 0, recua e sofre empate nos acréscimos

Jairo Barbosa - 10/03/2017 07:58:07

O Plácido de Castro sentiu dois sabores no mesmo jogo e deixou escapar uma vitória certa em cima do Rio Branco na noite de quinta feira (9), pela 3ª rodada do estadual de futebol.

O time da fronteira chegou a abrir 3 x 0 em cima do Estrelão, mas cedeu espaços e sofreu o empate nos acréscimo, deixando escapar uma vitória que daria ao time a liderança isolada do estadual.

O “Tigre do Abunã”, só precisou de seis minutos para abrir o placar. O veterano atacante Marcelo Brás, oportunista, recebeu cruzamento de Ismael e mandou pra rede do goleiro Jean.

Aos 17 minutos, Brás apareceu de novo para escorar bola cruzada na área e ampliar o placar para 2 x 0.

O Rio Branco tentou reagir mas acabou tomando o terceiro. Após cobrança de falta, Paulinho Pitbul subiu mais que a zaga e fez 3 x 0.

O resultado parcial provocou um efeito desanimador no Estrelão que conseguiu diminuir com Araújo Jordão, e os times foram para o intervalo com 3 x 1 para os visitantes.

A etapa final veio com outra “cara”. O Plácido de Castro parece ter deixado no vestiário o bom futebol que apresentou nos primeiros 45 minutos e passou a ceder espaços para o Rio Branco.

Mais organizado, o Estrelão viu o esforço fazer efeito aos 8 minutos. Adriano foi bem assistido por Giovani e diminuiu para 3 x 2.

Sentindo que havia brecha para escapar do vexame, o “Mais Querido” foi pra cima. Reduziu os espaços no campo adversário e nos acréscimos chegou ao empate.

Aos 46 minutos Amarildo Ristof anotou o gol salvador para alívio da comissão técnica estrelada, 3 x 3.

O resultado deixa Rio Branco e Plácido com 7 pontos cada. As dua equipes voltam a campo em data diferentes. o Plácido encara o Atlético no dia 21 e o Estrelão tem jogo contra o Alto Acre, no dia 23.

Humaitá venceu a primeira

Na partida que abriu a 4ª rodada, o Humaitá venceu o Vasco por 3 x 1. Foi a primeira vitória do time comandado por Marcelo Altino que somou os 3 primeiros pontos na tabela.