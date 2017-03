O Senado é o céu… Quem não quer ir pro céu? Pois é… #todosquer

Charlene Carvalho - 10/03/2017 17:49:24

Quanto mais leio sobre a profusão de candidatos ao Senado pelo Acre, menos entendo. Talvez porque uma parte da turma, mesmo nunca tendo ouvido falar do mestre Darcy Ribeiro, comungue com sua afirmação de que o Senado brasileiro é como o “céu” com uma vantagem: “Não é preciso morrer para estar nele”. E houve até um ex-senador que disse que o céu precisa ser muito bom para ser igual ao Senado. Vai entender…

De minha parte, tenho duas sugestões para contemplar a todos. A primeira: chamem Galvez de volta, proclamem novamente o Estado Independente do Acre e aproveitem os 22 municípios. Depois convoquem eleições para eleger três senadores por cada município (eleição distrital, naturalmente). Pronto. Teremos nosso próprio Senado com 68 membros. Ajuda, né?

NOSSO PRÓPRIO CONTINENTE

Outra opção é estabelecermos Westeros no Acre. Para quem não sabe, Westeros é o continente dos sete reinos, que na verdade são nove, governado pelo Rei que ocupa o Trono de Ferro na cidade capital, Porto Real. Troca-se o nome de Rio Branco para Porto Real, divide-se o Estado nos reinos Reino do Norte, Reino do Vale e da Montanha, Reino das Ilhas e dos Rios, Reino do Rochedo, Reino da Campina, Reino das Terras da Tempestade e ainda teremos, de quebra as terras além da muralha.

TRONO DE FERRO

Feito isso, cria-se um novo governo, a ser administrado do Trono de Ferro. Não nos faltam grandes casas para a batalha, ops, disputa. Vai dizer que aqui não dispomos de família para as versões tropicais das Casas Stark, Targaryen (khaleesi), Baratheon, Tyrell, Lannister (uiuiuiui), Greyjoy, Arryn, Martell, Tully e, claro, a futura casa Snow? Então pronto. Estabelecidas todas as vagas, ninguém precisa ficar se matando no resta um (não, péra…) por duas vagas no Senado Federal.

FALANDO SÉRIO

Nunca antes na história do Acre as duas cadeiras do Senado foram tão disputadas. São mais de 10 candidatos eleitos e que, por conseguinte, não abrem mão da disputa para os velhos companheiros de guerra. No fim das contas vai ser igual aquele poema do Drummond: o eleito será J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.

Maria Eugênia Suconic, a Mareau, chegou chegando em Rio Branco,

com direito a fotenha vestida de bandeira do Acre na Gameleira

REALIDADE

Vamos parar de devaneios e tratar de coisa séria que a coluna não é bagunçada não!! Quer dizer, só um pouco, um pouquinho, né? Vamos falar de coisa boa. Leitor, se tu fez aniversário em janeiro ou fevereiro e tem dinheiro retido do FGTS, pode comemorar: a partir de hoje a grana tá liberada.

CORRIDA

Na busca desesperada pelo dinheiro que o Temer liberou para posar de bonzinho, é bom que se tenha paciência com os servidores da Caixa Econômica. Eles não são máquinas ou robôs. São seres humanos e tem limitações. Como a procura vai ser grande, não reclame com o entregador. Espere sua vez. Vá ao caixa eletrônico. E gaste o dinheiro em boas obras. Ou para pagar as contas. Quisera eu ter uma graninha lá.

PRESENTINHO

Meu aniversário é somente no dia 27 – grava aí, 27 de março -, mas já comecei a ganhar presentes. O primeiro foi da Rachel Moreira. O segundo foi de O Boticário, um mimo enviado a todos as colunistas. Amei o perfume e vou experimentar a máscara de caviar. Obrigada, Jackie Pinheiro. Já me disseram que é ótima. Depois conto pra vocês o que achei. E não esquece de mandar presente de aniversário pra minha pessoa, tá leitor??

Brincadeirinha… sabe nem brincar, eu hein…

Socorro Bessa é só alegria com a inauguração da sua franquia de ginástica para o cérebro

SUPERA

Empresária Socorro Bessa investimento na ginástica para o cérebro. É dela a franquia do método supera em Rio Branco. O Supera é um curso inovador de ginástica para o cérebro. Tem mais de 200 franquias e mais de 60 mil alunos capacitados desde 2006 em todo país.

CELEBRIDADE

Maria Eugênia Suconic é apresentadora de um programa de grande sucesso na MTV. Particularmente não conheço seu trabalho. Acho que não tenho idade para ser fã dela, que faz muito sucesso entre os jovens. Ela está no Acre para gravar o programa com a família Paim e balançou a rede por aqui ontem.

VINHOS

De muito bom gosto o novo espaço para vinhos do Araújo do Bosque. A disposição ficou mais agradável e há boas marcas por lá. Para os amantes do vinho, não deixa de ser uma boa opção. O mercado aqui, aliás, mais espaços assim.

Empresários Luiz e Rafael Figueiredo, fraqueados de O Boticário no Acre, no evento

de lançamento da linha Make B. Modern Asia, na loja do Via Verde Shopping

QUEIJOS

Outra coisa boa do Araújo é dispor na sua área de frios de queijo de cabra. É bem verdade que não temos muita variedade, mas é um avanço poder comprar – de vez em quando – um pecorino romano, uma ricota, um cablanca. Um dia teremos um bom Feta nas gôndolas dos supermercados locais, além do Camembert de chèvre, cendre, Boursin ou azul do bosque. Quem sabe

ALERGIA

E antes que você me chame de fresca e metida a besta, deixa eu te explicar: sou alérgica a leite de vaca (sinto muito), e por isso aprendi a decifrar minimamente o mundo dos queijos de cabra, por motivos de não ter que ficar toda empolada. Ah, não sou fã de tofu.

ESTILO RONALDINHO

Quem diria que iriamos fazer o estilo Ronaldinho – o jogador se orgulhava nos áureos tempos- e acho que continua a se orgulhar – de entrar no avião sem bagagem, já que tinha (tem) guarda-roupa nas cidades onde tem casa. Graças a ANAC chegamos ao padrão Ronaldinho de viajante: nada de malas despachadas. No máximo uma mochilinha. Porque se a gente já deixa meio rim na passagem, imagina ter que pagar pela bagagem.

MARMITA

Bem faz o senador Petecão que viaja com uma marmita sempre que vai de Rio Branco a Brasília com escala em Porto Velho, no voo de segunda de manhã. A comida da Gol é paga, né? Pode não ser chique, mas sacia a fome. Taí uma coisa do populismo do Petecão que eu dou valor.

E para a senhora que disse a ele que andar de marmita não é chique, precisa rever seus conceitos. Marmita é vida, minha senhora. Com todo respeito. E sim, marmita tá na moda, tá?