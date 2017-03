Moradores bloqueiam rua e prefeitura de Cruzeiro do Sul nem sequer envia representante ao local

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 10/03/2017 15:25:46 Corresponde no Vale do Juruá

Dar satisfação aos munícipes não é mesmo o forte da nova administração da prefeitura de Cruzeiro do Sul. Fechada há mais de duas semanas pelos moradores, a rua Félix Gaspar, no bairro da AABB, não chegou a receber sequer uma visita de representantes da Secretaria de Obras do município.

“Ninguém apareceu, só a imprensa. E foi através dos jornais que ficamos sabendo do secretário de Obras [Joel de Queiroz] que a prefeitura vai tomar providências só no verão”, disse à reportagem José Maria Oliveira.

Morador da Félix Gaspar há mais de 30 anos, ele garante que foi a primeira vez que ele e os vizinhos precisaram interditar o local. Oliveira informou ainda que a obra foi feita pelo Estado, durante a vigência do programa Ruas do Povo.

“Serviço porco, mal feito. Agora a prefeitura alega que precisamos procurar o Deracre”, reclama.

Oliveira se queixa ainda dos impostos pagos ao Estado e ao município, que não são revertidos em benefícios à população. E conta que na semana passada a irmã acabou caindo ao tentar passar pela buraqueira, torcendo o tornozelo e tendo prejuízos com a motocicleta, recém-comprada.

As opiniões de Oliveira e toda a sua indignação são compartilhadas pelo estudante Héctor Ferreira, que também reside na Félix Gaspar.

“Tinha muito trânsito aqui, antes do asfalto ceder. Já faz quase um ano que a rua está desse jeito”, se queixa.

Segunda denúncia

No começo de fevereiro, o ac24horas denunciou a situação da rua Félix Gaspar, em matéria sobre as precárias condições das vias cruzeirenses.

Mas nem isso foi capaz de sensibilizar as autoridades municipais para o drama vivido diariamente pelos moradores em diversos pontos da cidade.