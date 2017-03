Incra repassa R$ 1,28 mi para governo recuperar ramais em Porto Acre, Rio Branco e Bujari

Da redação ac24horas - 10/03/2017 07:26:17

O governo do Estado, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) contratou a empresa Construtora J & L Ltda para realizar a melhoria de ramais em pelo menos três municípios e na região da capital. A empresa vencedora da concorrência vai receber R$ 1.285.729,45 pelas obras, recursos estes repassados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Conforme se lê no Extrato de Contrato N° 4.17.025B a empresa de engenharia foi contratada para executar serviços de melhoramento de ramais, com obras de artes correntes e especiais no município de Porto Acre/AC, no PA Tocantins, no prazo de seis meses de execução e vigência.

Segundo nota encaminhada pela assessoria de comunicação do Deracre, este é um convênio com o Incra, onde estes fornecem o direcionamento das ações e o Deracre contrata uma empresa, por meio de licitação, para executar e também fiscalize os serviços de intervenções no ramais.

Apesar edital citado ser para obras em Porto Acre, o setor de comunicação do Deracre disse que também que vão ser beneficiados os ramais Walter Arce, Samaúma e Ramal da Viúva, no cidade do Bujari, Moreno Maia e do Riozinho do Rola, em Rio Branco e o Ramal Olho D’Água, na rodovia AC 90. Não foi revelada a quantidade total de quilômetros a ser recuperada.