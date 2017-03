Gladson declara apoio incondicional a Petecão e deixa incerteza se disputará o governo em 2018

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 10/03/2017 15:09:54

Apesar de ser o único nome de consenso da oposição para disputar o governo do Acre nas eleições gerais de 2018, o senador Gladson Cameli (PP) deixou uma incerteza sobre sua candidatura ao cargo de chefe do executivo estadual e declarou apoio incondicional a candidatura à reeleição do senador Sérgio Petecão (PSD), durante um café da manhã em homenagem ao Dia internacional da Mulher, realizado pelo PSD nesta sexta-feira (10). As declarações de Cameli podem resultar numa verdadeira corrida pela indicação da candidatura de consenso pela segunda vaga de senador pela oposição.

“Eu quero deixa bem claro para todos que estão me ouvindo aqui, nós já sentamos em Brasília várias vezes, Petecão é o nosso candidato natural ao Senado da República. Eu acho duas chances de o Petecão não ser candidato, se Deus não quiser e ele, porque se depender de minha vontade e do Partido Progressista e dos demais partidos como PMDB, PSDB, Democratas e todos os partidos que compõem a nossa oposição, a nossa coligação, todos têm o Petecão como nome definido”, disse Gladson Cameli, que também destacou os vários nomes colocados pela oposição no tabuleiro político.

Gladson Cameli acredita que a oposição chegará forte na disputa eleitoral de 2018. Um exemplo seria os nomes colocados como possíveis candidatos ao Senado pelos diversos partidos que integram o bloco partidário que contrapõe ao governo do PT e a Frente Popular do Acre, coligação que impôs as oposições, sucessivas derrotas na disputa pelo comando do governo do Acre que está nas mãos do PT há 18 anos. “Nos estamos tão fortes, a oposição está tão forte que tem vários nomes aí”, diz Cameli, que propões que os partidos encontrem um segundo nome de consenso.

“Vamos achar um outro nome de consenso para um trabalho. Eu não vou decidir não, quem vai decidir é o povo, é a população, as pessoas”, diz Cameli, que agradeceu e colocou Petecão como um dos responsáveis pela conquista de seu mandato de senador nas eleições 2014. As declarações de Gladson Cameli podem cair como um balde de água fria nas pretensões de nomes como Márcio Bittar e Tião Bocalom, possíveis candidatos ao Senado. Eles declararam apoio a uma provável empreitada de Cameli para tentar tirar o PT do poder em seu último reduto eleitoral.

No final de seu discurso, Gladson Cameli deixou uma dúvida se será realmente candidato ao governo do Acre, quando declarou que será um cabo eleitoral de Petecão. “Tenha certeza aonde eu for, sendo candidato ou não, você vai ser… nós vamos está aí para você retornar ao Congresso Nacional, porque você tem feito um grande trabalho no Senado da República, no Senado Federal”, finalizou Cameli, que foi bastante aplaudido pelos filiados e militantes do partido de Sérgio Petecão. O vídeo com as declarações de Cameli circula nos grupos de whatsapp.