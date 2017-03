Garoto acreano com síndrome desconhecida apresenta melhora em SP

João Renato Jácome - 10/03/2017 07:22:32

A família do adolescente Vinícius Maia, de 13 anos, já tem motivos para comemorar. O garoto, que possui uma síndrome, está apresentando avanços no tratamento que acontece no Hospital das Clínicas de São Paulo (HC-SP). Ele foi transferido do Acre para o estado paulista há dois meses, após denúncias da família no ac24horas.

Na quarta-feira, dia 08, o governador Sebastião Viana esteve no hospital para visitar Vinícius. O garoto inclusive sorriu para uma fotografia divulgada pelo Palácio Rio Branco.

No dia 3 de janeiro, quando o paciente foi transferido para São Paulo, o secretário de saúde do Acre, Gemil Júnior, comemorou a conquista da vaga no hospital paulista e disse que em nenhum momento o menino ficou sem assistência.

Agora, já com o filho sob avaliação de especialista, a mãe do adolescente, Isabel Afonso, se mostra satisfeita com o tratamento oferecido. “Da maneira que ele chegou para a forma como está hoje, a gente nota a evolução do tratamento”, avaliou a mãe.