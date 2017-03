Feministas fazem gesto obsceno em frente ao Comando da PM do AC

Da redação ac24horas - 10/03/2017 15:32:14

Um grupo de jovens está causando polêmica nas redes sociais após a publicação de uma foto em que ao menos cinco meninas aparecem fazendo um gesto obsceno em frente ao quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Centro de Rio Branco. A imagem não cita a instituição, mas trata de uma espécie de resistência.

Sobre o assunto, a instituição ainda não se manifestou publicamente, mas isso deve ocorrer nas próximas horas, já que o caso começou a repercutir negativamente. A reportagem do ac24horas tentou acessar o facebook de uma das supostas feministas, mas não conseguiu contato com a moça.

Com a situação nada agradável, uma série de militares está se posicionando sobre o assunto. Os policiais afirmam que vão acionar o Poder Judiciário contra as jovens, exigindo danos morais. Uma investigação administrativa já foi aberto na PM, para identificar as autoras da foto.