Etanol está 13,4% mais caro que há um ano no Acre, informa ANP

Da redação ac24horas - 10/03/2017 07:28:19

O etanol comercializado no Acre está 13,4% mais caro do que há um ano, em R$ 3,68 por litro. É o maior acumulado em doze meses para o preço desse combustível entre todos os Estados brasileiros para o período de doze meses.

Na semana passada, o Indicador Cepea/Esalq do etanol hidratado, um dos mais utilizados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), caiu 1,16% frente a anterior, fechando a R$ 1,5662 por litro. O valor desconsidera impostos.

Em outras regiões do Brasil, o preço do biocombustível também está bem acima daquele de um ano atrás, com destaque para Espírito Santo, com 6,80%; Pará, com 8,70% e Santa Catarina (8,41%). O preço do álcool caiu em nove Estados e no Distrito Federal. A maior baixa é em Alagoas, cujo valor caiu 5,10% em um ano. São Paulo, Estado com a maior frota de veículos do País, tem hoje um etanol 1,37% mais barato, a R$ 2,66 por litro.

A expectativa do mercado é de que os valores do hidratado Brasil afora continuem recuando nos próximos meses, refletindo a oferta da safra 2017/18 de cana-de-açúcar no Centro-Sul, que começa em abril. Mesmo assim, os preços podem permanecer em níveis superiores aos de 2016, dado que a produção neste ano tende a ser menor.