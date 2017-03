Com campanhas, Acre consegue ampliar doação de órgãos

Da redação ac24horas - 10/03/2017 09:17:33

Com apenas uma central de captação de órgãos humanos localizada em Rio Branco, o Acre ampliou de 6,2 para 8,8 doadores de órgãos por milhão de habitantes entre 2015 e 2016. Os dados são do Ministério da Saúde. Os novos números amenizam a rejeição do povo acreano à doação: o Acre é o quinto no ranking nacional de negativas à doação de órgãos.

O governo vem fazendo esforços para reverter a tendência negativa e ano fina do ano passado instituiu lei que que determina que campanhas de captação de órgãos devem ser realizadas de forma permanente e com apoio do Estado. Essa lei determina que a campanha deve esclarecer e incentivar a doação de órgãos e vem sendo feita com orçamentos da Secretaria Estadual da Saúde.

ara ampliar o número de doadores e conscientizar a população do Estado sobre a importância dessa atitude, uma parceria entre a Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e Ministério da Saúde vem realizando o Projeto Gesto de Herói – o poder de doar vida, uma exposição itinerante sobre doação de órgãos que já passou por várias capitais do País durante o ano passado, inclusive Rio Branco.