Ciclistas exigem melhoria nas ciclovias de Rio Branco em reunião com RBTrans

Da redação ac24horas - 10/03/2017 15:29:25

Ciclistas e diretores da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) iniciaram nesta sexta-feira, 10, os debates acerca das condições das ciclovias em Rio Branco. Há muita reclamação quanto à buraqueira, lama e sujeira nas vias exclusivas para bicicletas.

A RBTrans quer iniciar este ano uma ação para melhorar a condição dessas vias. “Saímos bem confiante que as melhorias nas ciclovias possam vir acontecer, sem dúvidas os maiores beneficiados serão os trabalhadores que utilizam a bicicleta como meio de transporte e de subsistência, e também as pessoas com dificuldades de locomoção”, disse Valden Rocha, ativista do movimento ciclista de Rio Branco.

“Outro pronto importante que colocamos foi a necessidade de intensificar a fiscalização e realização de campanha educativas e ficamos felizes que a prefeitura de Rio Branco abra as portas das decisões junto com os coletivos”, completou ele