Tião Bocalom afirma que não há candidatura nata ao Senado e que Gladson não fala em nome do DEM

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 10/03/2017 17:59:58

Após as declarações de Gladson Cameli (PP), que os partidos de oposição teriam fechado questão em apoiar a reeleição do senador Sérgio Petecão (PSD), inclusive com apoio do Democratas, o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom negou que tenha participado de qualquer reunião para definir a questão.

Tião Bocalom destaca ainda que o senador progressista Gladson Cameli não fala em nome do Democratas em relação a definição de apoio. “Em nome do Democratas acreano, venho externar mais uma vez nossa posição, que é a mesma desde a primeira reunião em Brasília: “não existe candidatura nata para o Senado”, diz Bocalom.

Ele defende apenas duas candidaturas e que a escolha deve acontecer a partir de uma pesquisa que apontará os dois nomes mais lembrados pelos eleitores. “Se queremos eleger os dois senadores, em julho do ano que vem deveremos lançar apenas os dois nomes mais lembrados pela população, através de uma pesquisa séria”.

O apoio ao nome de Sérgio Petecão não é descartado por Bocalom, mas para isso, o nome dele deve estar bem avaliado. “Se o nome do senador Petecão estiver entre os dois melhores, nenhum problema. Portanto, desconsiderem a palavra do senador Gladson, no vídeo, com relação ao Democratas”, finaliza.