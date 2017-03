A partir deste ano, Enem não exige mais confinamento de adventistas

Da redação ac24horas - 10/03/2017 07:55:24

O deputado federal Moisés Diniz comemorou a aprovação da mudança nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A partir deste ano, os sabatistas estão livres de ficar entre seis e nove horas confinados antes das provas. No Acre, os sabatistas tinham de se confinar por nove horas por causa do fuso horário.

Para alcançar essa vitória, o deputado envolveu não somente a bancada acreana como também parlamentares de outros Estados e também líderes adventistas e judeus. “Estivemos três vezes com o ministro da Educação, Mendonça Filho, tratando da proposta de retirar o sábado das provas do ENEM e a última, com a presença da bancada acreana e de líderes nacionais dos adventistas e dos judeus, ele anunciou que haveria a mudança”, disse o deputado.