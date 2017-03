Usuário começa a pagar mais caro pela passagem de ônibus em Rio Branco a partir desta quinta, 9

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 09/03/2017 07:56:05

A passagem de ônibus no valor de R$ 3, 50 em Rio Branco começa a valer a partir de hoje. O estudante continuará pagando o valor de um real.

Há mais de um mês em meio a polêmicas, o Conselho Tarifário aprovou a elevação de R$ 3 para R$ 3, 80 (R$ 1, 90 estudantil), mas, a Câmara de Rio Branco autorizou a prefeitura a custear 30 centavos no valor da passagem normal e 90 centavos na tarifa estudantil.

A chamada Lei da Subvenção à tarifa aprovada a pedido do Executivo prevê que a prefeitura pague a diferença da tarifa com o dinheiro recolhido do ISS e outorga das empresas de ônibus.

Ação que tramita na Justiça pede anulação da reunião do conselho

Por outro lado, os vereadores Roberto Duarte (PMDB), Lene Petecão (PSD) e um grupo de militantes da Rede Sustentabilidade entraram com uma ação popular na Justiça pedindo a anulação da reunião do Conselho Tarifário que resultou no aumento da tarifa.

Os oposicionistas usam como argumentos na ação, entre outras coisas, a falta de transparência do Conselho e o fato de o valor da passagem estar acima capacidade econômica do usuário.