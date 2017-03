Sebastião Viana nega “liberação” de Ney Amorim do PT

Luis Carlos Moreira Jorge - 09/03/2017 07:03:27

“O governador Tião Viana não liberou o deputado Ney Amorim (PT) e nem o incentivou a sair do PT para filiar-se ao PDT. O Tião (foto) não tutela o presidente de um Poder, uma liderança como o Ney, e não tem este poder de liberar ou não a sua entrada no PDT, esta seria uma questão partidária e de fórum íntimo do parlamentar. Respeita o PDT como parceiro, aliado, mas nunca houve este entendimento. O Ney é do PT”. Esta é a posição do governador Tião Viana sobre o assunto, segundo passou ontem a esta coluna o Porta-Voz do governador, jornalista Leonildo Rosas. A sua afirmação bate de frente com a declaração de ontem do presidente do PDT, Luiz Tchê, a jornalistas no salão azul da Aleac, de que o Ney está “liberado” a se filiar ao PDT e ser candidato à segunda vaga do Senado na eleição do próximo ano, fazendo uma dobradinha com o senador Jorge Viana (PT). Esta é grande investida política do PDT para 2018.

“Ney Amorim não está em disputa”

O presidente do PT, Ermício Sena, nega desconhecer qualquer entendimento com o PT para a saída do deputado Ney Amorim (PT) e ser candidato pelo PDT ao Senado. “o Ney é PT desde os 6 anos de idade. Para nós do PT o Ney, uma de nossas lideranças, não está em disputa”, reagiu.

Vamos situar o debate

O deputado Ney Amorim (PT) está entre as maiores lideranças do seu partido e é uma revelação positiva do quadro petista de novos políticos. Não será o governador Tião Viana, o presidente do PDT, Luiz Tchê, que dirão o que tem de fazer; sair ou ficar, este é um entendimento pessoal. O restante fica por conta das ilações, naturais no processo político.

Questão partidária

Que o futuro presidente do PT, Cesário Braga, tem a sutileza de um elefante numa casa de cristais é uma verdade. Mas é uma questão interna do PT e que diz só respeito ao PT sua escolha para dirigir a sigla. Por isso não entro na onda de críticas por vir a assumir o PT.

Talvez, nas partes pudendas

O Cesário Braga é um petista radical. Aliás, são contados nos dedos os dirigentes do PT que não ostentam uma boçalidade. O Cesário é tão PT que tem o nome do Lula tatuado no braço. Talvez, até nas partes pudendas, mas também é assunto que não me interessa saber nem ver.

Bem melhor de lidar

Prefiro lidar com alguém como o Cesário Braga, que se mostra e que a gente sabe realmente o que pensa e como age, do que com aqueles que, no curso de uma parceria se mostram mais na frente o que realmente são. Prefiro lidar com quem tem somente um rumo.

Não está de brincadeira

Dos candidatos a senador pela oposição quem mais está se mexendo bem e criando agenda para ser notícia é o senador Sérgio Petecão (PSD), não está de brincadeira. Petecão tem algo a seu favor que é o de disputar a reeleição com um partido estruturado em todo o Estado.

Acabou o que era doce

Com a decisão da segunda turma do STF, de que mesmo as doações registradas na justiça eleitoral podem ser alvo de condenação de quem recebeu, desde que o dinheiro tenha tido a sua origem por meios ilegais, complicou para os políticos. Vão escapar bem poucos.

Puro jogo de cena

Numa roda de políticos ontem na Assembléia Legislativa eram unânimes as opiniões de que o prefeito Marcus Alexandre está fazendo com o PT um jogo de cena, quando declara não ser candidato a governador. Vindo de político não duvido absolutamente nada. E ponto final.

Um bom projeto

O projeto da deputada Juliana Rodrigues (PRB) de levar ao debate nas escolas a Lei Maria da Penha é didático, sobre uma legislação que precisa ser conhecida pelas mulheres jovens, para que tenham uma consciência a este respeito. Não tenho dúvida sobre a sua aprovação.

Ditado alemão

A sessão solene de ontem sobre o “Dia das Mulheres” não chegou ao ápice da chatice de outras sessões. Mas também não trouxe nada de interessante; a não ser os discursos, com os tradicionais chavões feministas. Lembro um ditado alemão para ser exemplo a qualquer orador: “as salsichas devem ser longas, os discursos curtos”. É bom para quem escuta.

Muda o CD

O deputado Jonas Lima (PT) está torrando o saco com este história de ”golpe”. O Temer só é presidente porque os petistas elegeram a Dilma e o Temer foi no contrapeso. E ela só foi deposta porque era uma anta política e não tinha base de apoio na Câmara Federal e Senado.

Não é eterno

Alguns dirigentes do PT estão extasiados com o poder pensando ser eterno. Acham que por terem ganhado sucessivas eleições majoritárias podem ganhar a próxima até com o Zá Mané da esquina. Eleição se disputa pensando em ganhar e também se preparando para perder.

Muitos e muitos

Conheço muitos e muitos que passaram por cargos de governador, prefeito, secretário estadual, depois perderam a eleição e ficaram perambulando como zumbis, tendo que vender carros e cortar as mordomias que os cargos lhes permitiam. Eternos, só mesmo os diamantes.

Em campanha aberta

O secretário do ITERACRE, Nil Figueiredo, está em plena campanha para deputado estadual e pedindo votos abertamente, numa campanha que centra as suas bases na área rural, exatamente, onde estão os mais fortes redutos do deputado Lourival Marques (PT).

Podem se cuidar

Com a penca de secretários estaduais sendo candidatos a uma vaga na Assembléia Legislativa, os parlamentares dos partidos nanicos se acautelem porque serão tratorados. O PT, pela primeira vez em décadas com o poder ameaçado pela oposição, vai querer fazer o maior número possível de deputados para garantir uma grande bancada na Aleac.

A questão é esta

Uma diária de pouco mais de um salário mínimo está num patamar razoável para quem viaja para fora do Acre. A questão não é esta. É o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Manoel Marcos (PRB) não liberar caravanas de turismo de vereadores, como na gestão passada. Como é bem centrado acho que não vai entrar nesta canoa furada.

Licença ao Anchieta

“O puxa-saco é um sujeito desqualificado e sem dignidade que se degrada mais a cada bajulação. É um traidor em potencial. Não tem lado. Não se ama e, por isso, também não ama ninguém. O que nele parece fidelidade é mera temporária conveniência. Coitado! É um bosta que devia usar coleira”. Do livro “Histórias e Causos que a Vida Contou”, do poeta e escritor José de Anchieta Batista. Foi perfeito na qualificação. É de fato a pior raça em qualquer poder.

Esperando o verão

Enquanto não chega o verão a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, que pegou a cidade arrasada vai fazendo trivial do inverno, tapando buracos e limpando ruas. O grosso da recuperação deve ficar para o verão para não se fazer serviços porcos e não duradouros.

Pesquisa integral

O senador Gladson Cameli (PP) ficou de mandar fazer uma pesquisa em todos os municípios acreanos com os nomes de postulantes ao Senado e ao Governo. Será o primeiro farol para os que querem disputar o Senado, para o Governo, Cameli é consenso na oposição.

Nada definitivo

A eleição está longe. Não se sabe oficialmente o nome que disputará o governo pela FPA, mas se a eleição fosse hoje seria muito difícil bater o senador Gladson Cameli (PP). É impressionante, no lugar que se chega, seu nome vem à tona como favorito.

Estou numa posição confortável

Não votei na Dilma e nem elegi o Temer por tabela. Um pelo outro não quero volta. Por isso me sinto bem a vontade para criticar ou elogiar as ações do governo federal que, na área econômica está acertando. Ninguém lembra mais da desgraceira que a Dilma deixou o Brasil. É muita memória curta?

Eleição vem a caminho

No próximo ano terá eleição e vamos ver quem é quem tem café no bule. Mas é bom antes aguardarem o que vem a caminho na Lava-jato. É bom não fazerem contas apressadas.

Olho no tabuleiro

O deputado Ney Amorim (PT) não é nenhum amador para tomar uma decisão na base da emoção. Vai ver primeiro como ficará o quadro de candidatos ao Senado da oposição. Se lançarem mais de duas candidaturas fica um flanco aberto para entrar na disputa. Com a oposição tendo apenas dois nomes disputando, dificilmente, deixará de eleger um senador. E neste caso a sua luta pela vaga da FPA teria que ser para derrotar o senador Jorge Viana (PT). Por todos estes componentes não esperem uma manifestação antecipada do petista antes de ver as pedras no tabuleiro da eleição de 2018. A prudência recomenda que aguarde o jogo.