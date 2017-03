RO planeja torneio de futebol com times do Acre, Bolívia e Peru

Da redação ac24horas - 09/03/2017 07:16:38

Uma competição envolvendo clubes do Acre, Rondônia, Bolívia e Peru começa a ser idealizada e as discussões foram iniciadas nesta quarta-feira, 8, entre o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa, e o vice-governador Daniel Pereira. O próximo passo é confeccionar uma proposta que também será levada para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Durante a conversa, ficou pré-definido que a competição poderia ser denominada Copa Integração Internacional da Amazônia. Segundo destacado pelo vice-governador, seriam convidados equipes dos Estados do Acre e Rondônia, além de dois times da Bolívia e um do Peru.

O presidente da FFER, Heitor Costa, vai encaminhar até a CBF a proposta para que a competição possa ser oficializada, visando o fortalecimento e aproximação dos três países.