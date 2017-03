Restos mortais de mulher são encontrados próximo a Gameleira

Da redação ac24horas - 09/03/2017 13:20:29

Os restos mortais aparentando ser uma mulher foram encontrados por populares na manhã desta quinta-feira (09) nas águas do Rio Acre, em Rio Branco. O cadáver já estava em avançado estado de putrefação e foi localizado há uns 50 metros acima do Porto do Nilson, proximidades da Gameleira.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e após o resgate, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde serão realizados procedimentos de identificação.