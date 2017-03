Prefeituras do Acre recebem R$14,8 milhões do 1º FPM de março

Da redação ac24horas - 09/03/2017 07:21:41

O primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de março será transferido nesta sexta-feira, 10 às contas das 22 prefeituras do Acre. Levantamento realizado com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o montante bruto do período será de mas de R$14.8 milhoes. Descontado o Fundeb, verba da saúde e Pasep, cai para R$9,5 milhões.