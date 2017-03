Prefeitura de Rio Branco convoca mais 388 servidores do concurso temporário da educação

Da redação ac24horas - 09/03/2017 09:18:25

A Secretaria Municipal de Educação da capital acreana realizou mais uma chamada de aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores e servidores administrativos. As convocações Nº. 01/2017, Nº. 02/2017 e Nº. 03/2017, todas do Edital Nº. 01/2017/SEME encontram-se publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta quinta-feira (9), páginas 75 a 78.

Os selecionados devem comparecer na Escola Dom Giocondo Maria Grotii, situada na Rua Servo Ribeiro nº 55, Bairro Bosque, para fins de lotação, conforme a função, data e horário, abaixo indicados. O não comparecimento implicará a eliminação do candidato no processo seletivo, mas a publicação não estipula prazo para o comparecimento.

Os aprovados no concurso em questão devem acessar o site do DOE, edição Nº 12.009, fazendo o “download” do arquivo no formato PDF. Após abrir o arquivo, para agilizar a pesquisa, pode digitar “CTRL”+F e digitar o nome a ser pesquisado. Pode ainda mover as páginas até as de número 75 a 78 e fazer manualmente a pesquisa para os seguintes cargos:

Cuidador Pessoal (67); Cuidador Pessoal Pessoa com Deficiencia (1); Professor de Pré-Escola Zona Urbana (144); Professor Mediador Zona Urbana (81); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ANO – Zona Urbana (63); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ANO – Zona Rural (26); Professor de Ensino Especial Libras – Zona Urbana (3); Professor de Ensino Especial Bilingue – Zona Urbana (2); Nutricionista (1);

ACESSE O DIÁRIO OFICIAL