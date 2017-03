Policia Rodoviária captura foragido da Justiça acusado de fraude em licitação no Acre

Da redação ac24horas - 09/03/2017 13:09:17

A Polícia Rodoviária Federal anunciou nesta quinta-feira, 9, ter capturado dois foragidos da justiça durante operações nas BR 364 e BR 319, entre Porto Velho e Humaitá, no sul do Amazonas. Às 19h da quart-feira, 8, os patrulheiros abordaram o veículo modelo HB20 com três ocupantes, nas proximidades do KM 678 da BR 319. Ao pesquisar a identidade dos abordados no sistemas, os policiais constataram que o motorista se tratava de um foragido da justiça com mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, por crimes contra a Lei de licitações e peculato. O detido não teve o nome revelado.