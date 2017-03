Pescadores vão protestar contra tentativa de transferir pesca da pasta da Agricultura para o de Indústria

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 09/03/2017 13:02:12 Corresponde no Vale do Juruá

A tentativa de transferência da atividade pesqueira, que se encontra sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, para a o Ministério de Indústria e Comércio, começa a gerar uma mobilização das colônias de pescadores no Acre. A informação é do vereador Elenildo de Souza (PP), presidente da Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul.

Elenildo entrou em contato com a reportagem para informar que a iniciativa deverá gerar protestos em todo o país, a começar pelo Acre, que recebe na próxima segunda-feira, 13, a visita do ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

“Estamos nos preparando para protestar em Rio Branco. A pesca nada tem a ver com a pasta da Indústria e Comércio”, disse ele.

Quinze representantes de colônias de pescadores de todo o Estado deverão estar presentes no ato contra a decisão do governo federal.

Questão política

A decisão de transferir a pesca para o Ministério da Indústria e Comércio atenderia, segundo Elenildo, aos interesses do PRB. A sigla está sob investigação da Polícia Federal em alguns estados do país, por supostamente ter emitido irregularmente carteiras de identificação de pescadores profissionais. O documento permite acesso ao seguro-defeso.

Em Cruzeiro do Sul, Elenildo – que é do ramo – rejeitou a concessão do benefício a pessoas sabidamente alheias à atividade.