Governo entra com mandado de segurança na Justiça para suspender notificação do TCE que proíbe concursos no Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 09/03/2017 09:06:42

O Estado do Acre entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça para suspender o efeito da notificação do TCE que proíbe a convocação de concursados e realização de novos concursos.

“O Estado entrou com mandado de segurança pra que o processo não seja interrompido dos concursos e tá aguardando a decisão do juiz”, informou a secretária de Comunicação, Andréa Zílio.

Segundo o Tribunal de Contas, o Estado do Acre terá que se ajustar à Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida suspende diretamente o concurso da PM que foi anunciado há seis dias pelo Estado para preenchimento de 230 vagas, além de outros futuros certames.