Estadual de futebol tem dois jogos no Arena nesta quinta-feira, 9

Jairo Barbosa - 09/03/2017 06:19:28

A rodada do estadual de futebol adiada na última terça-feira, 7, por causa da chuva, acontece hoje a noite na Arena da Floresta com dois jogos.

Às 18:30 horas, um confronto entre capital x interior. O Vasco recebe o Humaitá, de Porto Acre, time que ainda não venceu na competição e vem em busca de somar os primeiros pontos.

O técnico Marcelo Altino tem problemas com as ausências dos zagueiros Marinho e Wilsey.

No Vasco, o treinador Bebeto terá o retorno de Clayton e as estreias de Mandim e Léo.

Rio Branco x Plácido de Castro

O líder Rio Branco volta a campo uma semana depois de ser eliminado da Copa do Brasil e vai encarar a forte equipe do Plácido de Castro, formada por “medalhões” do futebol local como os experientes Ley e Paulinho Pitbull.