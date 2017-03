Secretaria de Educação concede licença prêmio a 50 professores

Da redação ac24horas - 09/03/2017 07:44:59

Poucos dias depois de iniciar o ano letivo, o Governo do Estado publicou nesta quinta-feira, 9, no Diário Oficial 50 portarias concedendo licença-prêmio de três meses a servidores estaduais, a maioria professores. As medidas tem base no artigo 132, da Lei Complementa 39/93, e as portarias são assinadas por Carmen Silvia Nogueira Braga de Sousa, chefe do Departamento de Pessoas da Secretaria de Estado da Educação.