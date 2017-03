Eletrobrás Acre automatiza monitoramento de usina em CZS

A Siemens forneceu para a Guascor do Brasil sistemas de monitoramento e relés de proteção para instalação na usina de Cruzeiro do Sul, cujo fornecimento de energia é operado pela Eletrobras Distribuição Acre, antiga Eletroacre. Após a implantação do projeto de melhoria, prevista para abril de 2017, os ribeirinhos vão contar com um sistema elétrico ainda mais confiável e seguro.

Por meio das soluções Siemens, será possível supervisionar todo o sistema de forma centralizada, evitando locomoção de equipes e proporcionando maior agilidade na tomada de decisões, maior segurança e confiabilidade.

O sistema de supervisão e controle da usina de Cruzeiro do Sul da Guascor tem a expectativa de melhorar a qualidade e eficiência do fornecimento de energia para mais de 122 mil moradores da região.

Os municípios do interior do Acre atendidos pelas usinas da Guascor do Brasil não são interligados ao Sistema Nacional. Trata-se de municípios do Sistema Isolado de Geração de Energia que se caracterizam basicamente pelo número elevado de pequenas unidades geradoras a óleo diesel, e pela dificuldade logística de abastecimento. Os equipamentos e o sistema de Supervisão, Controle e Proteção da Siemens promoverão maior eficiência desse Sistema Isolado de Geração de Energia.