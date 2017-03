Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul homenageia mulheres em sessão solene no Teatro Nauas

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 09/03/2017 10:31:00 Corresponde no Vale do Juruá

A Câmara de Vereadores do município de Cruzeiro do Sul fez ontem à noite, 8, no Teatro Nauas, uma sessão solene para assinalar a passagem do Dia Internacional da Mulher. Quatorze foram homenageadas, e receberam o título de Mulher de Destaque Cruzeirense, que está em sua 5ª edição.

Cada vereador pôde apontar uma mulher para receber a honraria. O nome da indicada, porém, precisou passar pela aprovação unânime dos 14 parlamentares municipais.

O vice-prefeito Zequinha Lima (PP) e a secretária de Desenvolvimento Social, Keiliane Cordeiro, participaram do evento, representando o poder executivo municipal.

Em seu discurso, o presidente da Câmara, vereador Romário Tavares (PMDB), prometeu uma legislatura participativa, mais próxima da população de Cruzeiro do Sul e aberta aos anseios de todos.