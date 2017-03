Após denúncia anônima, Polícia Militar apreende arma de fogo em Tarauacá

Assessoria - 09/03/2017 13:11:04

Uma guarnição do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreendeu durante o serviço operacional da madrugada desta quinta-feira, 09 de março, uma arma de fogo no bairro Avelino Leal, no município de Tarauacá. Na ação policial foi preso Gilson Alves (20 anos) e apreendido um adolescente de 17 anos.

Segundo informações dos policiais, a guarnição recebeu uma denúncia anônima, que em uma residência, havia alguns autores suspeitos de cometimento de roubos e atentados no município de Tarauacá, inclusive contra residência de militares. Com as informações, os policiais se deslocaram imediatamente até ao endereço repassado.

Ao chegar ao local, a guarnição notou que um dos suspeitos, adolescente de 17 anos, pulou a janela da residência, sendo localizado escondido nas proximidades de um igapó. Na continuação das buscas no imóvel, foi encontrado Gilson Alves em um quarto da casa portando uma escopeta calibre 24, com duas munições, uma intacta e uma deflagrada.

Os militares encaminharam à dupla, juntamente com o armamento para Delegacia Geral do município de Tarauacá, para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.