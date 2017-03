Tchê afirma que Sebastião liberou Ney Amorim para sair candidato ao Senado pelo PDT

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 08/03/2017 11:38:22

Se depender da bênção do governador Sebastião Viana (PT), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Ney Amorim (PT) será candidato ao Senado. A informação é do presidente do PDT, Luiz Tchê, que formalizou o convite a Amorim para se candidatar pelo seu partido.

Segundo Luiz Tchê, durante uma audiência da bancada de seu partido com Sebastião Viana, o chefe do executivo elogiou as articulações pedetistas para filiar Ney Amorim para ser candidato a uma das vagas de senador pelo Acre, além de liberar o presidente da Aleac para filiação ao PDT.

“O governador liberou o Ney para ser candidato ao senado pelo PDT. Ele elogiou as articulações e a organização do nosso partido e acredita que poderemos eleger um senador, especificamente o presidente da Aleac, a quem convidamos para representar o PDT na disputa eleitoral de 2018”, diz Tchê.

Ele destaca que os deputado Heitor Júnior e Jesus Sérgio participaram a reunião e presenciaram as declarações de Sebastião Viana. Para Tchê, esta é uma das alternativas para formar uma chapa majoritária com representação de outros partidos que integram a Frente Popular, coligação capitaneada pelo PT.