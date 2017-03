Seu Wildy, pai de Sebastião e Jorge Viana volta a ser internado na UTI do PS com problemas respiratórios

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 08/03/2017 23:41:52

Seu Wildy Viana, 87 anos, pai do governador Sebastião Viana e do senador Jorge Viana, foi internado no começo da noite desta quarta-feira, 08, no leito 01 da UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, com princípio de insuficiência respiratória.

Seu Wildy chegou à unidade às 19h10, com a frequência cardíaca alta, cansaço e tosse e foi diagnosticado com DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Pacientes com essa doença possuem dificuldade na respiração por causa da obstrução nas vias aéreas.

Em dezembro do ano passado, seu Wildy foi internado no PS também devido a problemas respiratórios. Não há previsão de alta.