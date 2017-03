Quatro homens são presos acusados de roubo em Rio Branco

Da redação ac24horas - 08/03/2017 19:06:34

Policiais da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DECORE) prenderam na tarde desta quarta-feira, 08, Roney da Silva Ponce, Jeferson de Paiva Freire e Wemerson Tavares Pinheiro, todos acusados de roubo majorado (crime cometido com emprego de arma de fogo) e Gleison Souza Melo – foragido da justiça por quebra de condicional.

As prisões ocorreram durante a manhã e tarde desta quarta-feira em bairros distintos da capital. Os investigados são acusados de vários roubos em residências com a utilização de arma de fogo.

“Retiramos pessoas perigosas do convívio social. Estamos combatendo a criminalidade com determinação, identificando e prendendo criminosos e os colocando a disposição da justiça”, disse o delegado Fabrizzio Sobreira.

De acordo com a autoridade policial, as investigações continuam no sentido de identificar e prender mais pessoas. Conforme o delegado, os acusados vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, tráfico de droga e roubo majorado.